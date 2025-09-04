Le rêve de l’arbre, une exposition d’art contemporain au K.A.B par Armelle BLARY Le K.A.B Paris

Le rêve de l’arbre, une exposition d’art contemporain au K.A.B par Armelle BLARY Le K.A.B Paris jeudi 4 septembre 2025.

EXPOSITION DU 04 au 28 septembre 2025



Vernissage le jeudi 04 septembre à 18h (ouvert à tous.te



Installation in situ d’Armelle Blary

Le rêve de l’Arbre

est un rêve de métamorphose.

Sous la feuillée des marronniers,

un pavillon ancien de métal et de verre accueille une chambre étrange composée

de meubles de bois qui auraient développé la faculté magique de reprendre vie,

de redéployer leur ramure ; un intérieur à ciel ouvert gagné par la fibre

végétale, où les objets et les créatures s’animent, comme surgis d’une forêt

enchantée.Au cœur cette scène onirique, un

rouge éclatant, sanguin, fait son apparition. Il s’allie à la résurgence de la

sève, la révèle, la soutient dans sa montée. Il colore les bois, les bêtes, et

même les os des disparus.Une aiguille géante signe la

présence de cette force vive qui voudrait rendre au monde sa santé primitive,

sa beauté intouchée. Qui dort, qui rêve ici ? Est-ce l’esprit de l’Arbre qui

délivre son élan, l’âme émue du Poète qui sonde le grand Mystère, l’illusion

couturière de l’Artiste qui traque l’Invisible ? ou vous qui cherchez parfois

une autre respiration ?La Nature, l’Art, l’Homme se

rêvent en conjugaison.La scène appelle l’imaginaire,

réveille en nous la conscience du cycle naturel en faisant ressurgir des

passerelles entre l’humain et les autres règnes, l’animé et l’inanimé, la mort

et la vie.

Du jeudi 04 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Le K.A.B Place Charles Fillion 75017 Serre du Square des BatignollesParis

https://www.kabatignolles.com/actuellement k.a.b@free.fr