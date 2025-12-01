Le rêve de Madeleine Spectacle 0-6ans Nogent-le-Rotrou

Le rêve de Madeleine Spectacle 0-6ans

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date :

2025-12-20 10:30:00

2025-12-20 11:30:00

Date(s) :

2025-12-20

SPECTACLE LE RÊVE DE MADELEINE par le Théâtre en Herbe.

C’est l’histoire d’une baleine, d’une baleine qui a de la peine, c’est l’histoire d’une baleine qui a le cœur gros comme ça, c’est l’histoire d’une baleine qui a du chagrin, le cœur tout chafouin. C’est l’histoire d’une baleine qui s’appelle Madeleine. Au fil des rencontres, Madeleine s’aperçoit que l’océan est un peu malade. Elle va décider de le sauver, d’interpeller les humains. Au gré des chansons, et des rencontres, les jeunes spectateurs voyagent dans les profondeurs marines, Ils découvrent la vie des coraux, des poissons, des bernard-l’hermite, toute la richesse et l’importance de protéger les mers.

Infos 02 37 52 76 16 I bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

Nogent-le-Rotrou Salle Simone Signoret

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16

English :

SPECTACLE LE RÊVE DE MADELEINE by Théâtre en Herbe.

This is the story of a whale named Madeleine. As she meets new people, Madeleine realizes that the ocean is a bit sick. She decides to save it.

Free I Info 02 37 52 76 16 I bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

