Le rêve de Mercier Théâtre du rempart Semur-en-Auxois samedi 25 octobre 2025.

Théâtre du rempart 11 rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 21:15:00

2025-10-25

Théâtre Cie Voyez-Moi Ça

Paris, juillet 1794, sous la Terreur. Françoise-Thérèse de Choiseul-Stainville, jeune aristocrate française devenue princesse de Monaco par mariage, est emprisonnée depuis plusieurs mois.

Elle attend sa comparution devant le Tribunal révolutionnaire, qui pourrait la conduire à l’échafaud.

L’entrée soudaine, dans sa cellule, de l’écrivain Louis-Sébastien Mercier, qui avait rêvé d’une Révolution la plus pacifique et heureuse , est-elle le signe qu’il lui serait possible d’échapper à ce cruel destin ?

D’autant que, dans l’ombre, se trame une conjuration contre Robespierre, suspecté d’aspirer à la dictature…

Une rencontre improbable dans un contexte historique tragique.

Tout public dès 15 ans .

Théâtre du rempart 11 rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

