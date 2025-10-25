Le rêve de Mercier Théâtre du rempart Semur-en-Auxois
Le rêve de Mercier Théâtre du rempart Semur-en-Auxois samedi 25 octobre 2025.
Le rêve de Mercier
Théâtre du rempart 11 rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25 21:15:00
Date(s) :
2025-10-25
Théâtre Cie Voyez-Moi Ça
Paris, juillet 1794, sous la Terreur. Françoise-Thérèse de Choiseul-Stainville, jeune aristocrate française devenue princesse de Monaco par mariage, est emprisonnée depuis plusieurs mois.
Elle attend sa comparution devant le Tribunal révolutionnaire, qui pourrait la conduire à l’échafaud.
L’entrée soudaine, dans sa cellule, de l’écrivain Louis-Sébastien Mercier, qui avait rêvé d’une Révolution la plus pacifique et heureuse , est-elle le signe qu’il lui serait possible d’échapper à ce cruel destin ?
D’autant que, dans l’ombre, se trame une conjuration contre Robespierre, suspecté d’aspirer à la dictature…
Une rencontre improbable dans un contexte historique tragique.
Tout public dès 15 ans .
Théâtre du rempart 11 rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
English : Le rêve de Mercier
German : Le rêve de Mercier
Italiano :
Espanol :
L’événement Le rêve de Mercier Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-09-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)