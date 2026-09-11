Le rêve de Sam Hangart Marseille 4e Arrondissement
mercredi 23 décembre 2026 · Hangart · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Le rêve de Sam
Mercredi 23 décembre 2026 à partir de 14h30. Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 14:30:00
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-23
Ciné concert en famille
Quatre dessins animés primés à des festivals internationaux mis en musique par Raoul LAYEnfants
Les artistes
Charlotte Campana I Flûtes
Christian Bini I Percussions
Jean-Florent Gabriel I Violoncelle
Raoul Lay I Piano et Direction
Quatre dessins animés primés à des festivals internationaux mis en musique par Raoul LAY :
Le Renard et la Baleine (Canada) : ou comment la contemplation de vastes paysages et le fantôme d’un cétacé remplissent l’écran de couleurs fascinantes.
Jonas et la Mer (Pays-Bas) : une plongée en scaphandre, des personnages à la Paul Grimault, un hymne vibrant à la beauté des profondeurs…
Home Sweet Home (France / MOPA, école supérieure du film d’Animation d’Arles) : un audacieux road- movie, féerique et drôle, où une maison d’habitation, un vieux garage et une niche partent découvrir le monde.
Le rêve de Sam (France) : pour terminer le concert sur une note poétique et pleine d’espoir.
« Pour cette expérience symphonique à destination des familles et des tout-petits, j’ai imaginé une musique d’un seul tenant en quatre mouvements [Rêveries, Mondes sous-marins ; Transhumance ; Pluie de printemps], qui peut être jouée indifféremment avec ou sans les images. Le thème de chaque film m’a inspiré des structures rythmiques ou mélodiques qui, quoiqu’indépendantes, entretiennent un rapport étroit avec les propositions visuelles. Mais la musique ne suit pas l’image, elle en est l’écho lointain, le prolongement. Il s’agit davantage, au fond, d’un concert accompagné par des images que de son habituel contraire. » .
Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 43 10 46 info@ensemble-telemaque.com
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English :
Family Concert
Four animated films that have won awards at international festivals, set to music by Raoul LAY
L’événement Le rêve de Sam Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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