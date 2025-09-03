LE RÊVE DE TIKA Sète

LE RÊVE DE TIKA

LE RÊVE DE TIKA Sète mercredi 14 janvier 2026.

LE RÊVE DE TIKA

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-14

Un moment tendre et musical qui attend les tout-petits et leurs parents.
  .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 83  ciefabulette@gmail.com

English :

A tender, musical moment awaits toddlers and their parents.

German :

Ein zärtlicher und musikalischer Moment erwartet die Kleinsten und ihre Eltern.

Italiano :

Un momento tenero e musicale per i più piccoli e i loro genitori.

Espanol :

Un momento tierno y musical para los pequeños y sus padres.

L’événement LE RÊVE DE TIKA Sète a été mis à jour le 2025-09-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE