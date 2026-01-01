Le rêve de Tom Conte musical Ammerschwihr
Le rêve de Tom Conte musical Ammerschwihr samedi 31 janvier 2026.
Le rêve de Tom Conte musical
2 rue de la Reconnaissance Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31 19:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Embarquez pour un voyage musical qui vous mènera tout droit au pays des rêves ! Un moment féerique à partager en famille !
Embarquez pour un voyage musical qui vous mènera tout droit au pays des rêves ! Dirigés par la compositrice Catherine Baert, les élèves des classes d’éveil et l’ensemble de flûtes traversières de l’EMVK interprèteront ce conte musical le samedi 31 janvier, à 18h, à la salle des fêtes de l’hôtel de ville d’Ammerschwihr.
Entrée libre plateau. 0 .
2 rue de la Reconnaissance Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 52 05 contact@emvk.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Embark on a musical journey that will take you straight to dreamland! A magical moment to share with the whole family!
L’événement Le rêve de Tom Conte musical Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg