Le rêve de Tom Conte musical Ammerschwihr

Le rêve de Tom Conte musical

2 rue de la Reconnaissance Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 19:00:00

2026-01-31

Embarquez pour un voyage musical qui vous mènera tout droit au pays des rêves ! Un moment féerique à partager en famille !

Embarquez pour un voyage musical qui vous mènera tout droit au pays des rêves ! Dirigés par la compositrice Catherine Baert, les élèves des classes d’éveil et l’ensemble de flûtes traversières de l’EMVK interprèteront ce conte musical le samedi 31 janvier, à 18h, à la salle des fêtes de l’hôtel de ville d’Ammerschwihr.

Entrée libre plateau.

2 rue de la Reconnaissance Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 52 05 contact@emvk.fr

English :

Embark on a musical journey that will take you straight to dreamland! A magical moment to share with the whole family!

