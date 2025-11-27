LE RÊVE D’ELEKTRA THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Perpignan
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 26
Début : Lundi 2025-11-27 21:20:00
Au Théâtre de l’Archipel Dans une forme théâtrale d’une grande intensité et pleine de suspense, Clément Bondu nous invite à suivre trois destins. Celui d’un homme le long des rives de la Méditerranée, celui d’une femme dans les rues d’Athènes, et celui d’un chien, perdu lui aussi. À moins qu’il ne soit leur guide secret ?
English :
Théâtre de l’Archipel In an intense, suspenseful theatrical form, Clément Bondu invites us to follow three destinies. That of a man along the shores of the Mediterranean, that of a woman in the streets of Athens, and that of a dog, also lost. Or is he their secret guide?
German :
Théâtre de l’Archipel In einer intensiven und spannungsgeladenen Theaterform lädt uns Clément Bondu ein, drei Schicksale zu verfolgen. Das eines Mannes an den Ufern des Mittelmeers, das einer Frau in den Straßen Athens und das eines Hundes, der sich ebenfalls verirrt hat. Oder ist er ihr geheimer Führer?
Italiano :
Théâtre de l’Archipel In una pièce di grande intensità e suspense, Clément Bondu ci invita a seguire tre destini. Quello di un uomo lungo le rive del Mediterraneo, quello di una donna per le strade di Atene e quello di un cane, anch’esso smarrito. O è la loro guida segreta?
Espanol :
Théâtre de l’Archipel En una obra de gran intensidad y suspense, Clément Bondu nos invita a seguir tres destinos. El de un hombre a orillas del Mediterráneo, el de una mujer en las calles de Atenas y el de un perro, también perdido. ¿O es él su guía secreto?
