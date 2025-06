Le Rêve du Gladiateur Nîmes 8 août 2025 07:00

Gard

Le Rêve du Gladiateur Arènes Nîmes Gard

Tarif : 17 – 17 – 46 EUR

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-12

2025-08-08

2025-08-10

2025-08-14

Découvrez cet été aux Arènes de Nîmes, le nouveau spectacle nocturne d’Edeis, Arthur Cadre et de la compagnie Dragone.

Arènes

Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 21 82 56 info@arenes-nimes.com

English :

Discover this summer at the Arènes de Nîmes, the new night show by Edeis, Arthur Cadre and the Dragone company.

German :

Entdecken Sie diesen Sommer in den Arènes de Nîmes die neue Nachtshow von Edeis, Arthur Cadre und der Dragone Company.

Italiano :

Scoprite il nuovo spettacolo notturno di Edeis, Arthur Cadre e la compagnia Dragone all’Arènes de Nîmes quest’estate.

Espanol :

Descubra el nuevo espectáculo nocturno de Edeis, Arthur Cadre y la compañía Dragone en las Arènes de Nîmes este verano.

L’événement Le Rêve du Gladiateur Nîmes a été mis à jour le 2025-06-23 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes