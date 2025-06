Le rêve du jaguar – Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Le rêve du jaguar – Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes 18 juillet 2025 13:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-18 13:00 – 14:00

Gratuit : oui Tout public

Quand une mendiante muette de Maracaibo, au Venezuela, recueille un nouveau-né sur les marches d’une église, elle ne se doute pas du destin hors du commun qui attend l’orphelin. Élevé dans la misère, Antonio sera tour à tour vendeur de cigarettes, porteur sur les quais, domestique dans une maison close avant de devenir, grâce à son énergie bouillonnante, un des plus illustres chirurgiens de son pays.De ce récit familial exubérant et fascinant, l’auteur franco-vénézuelien Miguel Bonnefoy tire un roman très remarqué et primé lors de la dernière rentrée littéraire. Accompagné du guitariste Matia Levréro, il donne ici une lecture musicale de quelques extraits et nous (re)plonge avec délice dans cette saga inoubliable ! Durée : 1h Où ? Jardin des Plantes, allée des tulipiers (allée centrale)????? En cas de pluie : Repli dans la serre de l’île aux Palmiers. Informations à partir de 11H30 Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été, en co-production avec le festival Atlantide.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/