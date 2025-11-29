Le rêve enchanté de Noël Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest

Le rêve enchanté de Noël

Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest Finistère

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

2025-12-20

Chaque nuit de Noël, une fascinante créature, La Fée des Eaux, rend visite aux enfants qui portent dans leur coeur la curiosité des mers. En sa compagnie, les enfants sont invités à plonger au coeur des plus beaux mystères de l’océan.

Pour mener à bien ce jeu de piste insolite au coeur du Pavillon Bretagne et de la Cité des Océanautes, répondez aux questions présentes dans votre livret-jeu. 14 énigmes vous attendent sous forme de devinettes, charades, points à relier…. Une fois toutes ces épreues relevées avec brio, vous découvrirez alors le secret le mieux gardé du parc le nom de la Fée des Eaux !

Livret-jeu distribué à tous les visiteurs sur cette période.

A partir de 6 ans.

Inclus dans le prix du billet d’entrée. .

