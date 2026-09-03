Le rêve enchanté de Noël : un jeu de piste pour plonger au coeur des mystères de l’océan Rue des Mouettes Brest
samedi 19 décembre 2026 · Rue des Mouettes · Brest
Informations pratiques
Brest
Le rêve enchanté de Noël : un jeu de piste pour plonger au coeur des mystères de l’océan
Rue des Mouettes Océanopolis Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 09:30:00
fin : 2027-01-03 18:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Chaque nuit de Noël, une fascinante créature, la « Fée des Eaux », rend visite aux enfants qui portent dans leur coeur la curiosité des mers. En sa compagnie, les enfants sont invités à plonger au cœur des plus beaux mystères de l’océan.
Le livret de jeu qui sera distribué à tous les jeunes visiteurs les invitera à répondre à 14 énigmes sous forme de devinettes, charades, points à relier, etc. Ce jeu de piste les amènera à arpenter le Pavillon Bretagne, le Pavillon Tropical ainsi que la Cité des Océanautes.
Une fois toutes ces épreuves relevées avec brio, le jeune visiteur découvrira finalement le nom de la Fée des Eaux jusque-là tenu secret. Une aventure océanique à partager en famille.
Informations pratiques :
Animations comprises dans le prix d’entrée au site.
Réservation recommandée.
Billets en vente à l’Office de Tourisme Brest en vue. .
Rue des Mouettes Océanopolis Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40
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English :
L’événement Le rêve enchanté de Noël : un jeu de piste pour plonger au coeur des mystères de l’océan Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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