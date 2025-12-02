Le rêve et la plainte Théâtre de Vanves Vanves

Le rêve et la plainte 2 et 3 décembre Théâtre de Vanves Hauts-de-Seine

Sur scène un petit castelet en bambou esseulé, comme un morceau de banquise au milieu de nulle part. Nous sommes au Petit Trianon à Versailles, peu de temps avant la fameuse Révolution. Louis XVI a offert une nouvelle cuisine à sa femme, la reine de France. Réunis avec leurs amis la princesse de Lamballe, le comte d’Artois, Fred et Déborah, ils devisent tranquillement sur le cours des choses. Marie-Antoinette a l’accent ariégeois et chante du Amel Bent ; Louis XVI contemple l’avenir incertain. Servies par des acteurs désopilants, ces brèves de boudoir racontent un monde qui s’achève au son doucement mélancolique de la viole de gambe. Après le chaos familial de hélas, Nicole Genovese revient à la Tempête avec une pièce de conversation et de silence. Pour ces rois et reines qui voient le changement arriver inéluctablement, le rêve et la plainte sont comme deux espaces de réconfort et de futilité nécessaires. Pour tromper l’angoisse, c’est avec un humour irrésistible et beaucoup de tendresse que ce petit monde décalé et anachronique pique-nique et chante dans de magnifiques costumes XVIIIe !

avec Sébastien Chassagne, Nicole Genovese, Robert Bogdan Hatisi, Francisco Mañalich, Nabila Mekkid, Raouf Raïs, Angélique Zaini musique Francisco Mañalich création et régie son Émile Wacquiez création et régie lumières, régie générale Pierre Daubigny costumes Julie Dhomps scénographie Nicole Genovese et Pierre Daubigny avec le conseil d’Antoine Fontaine et Émilie Roy construction Eclectik Sceno peintures Lùlù Zhang collaboration artistique Adrienne Winling production/diffusion projet accompagné par le Bureau des Écritures Contemporaines (direction de production Claire Nollez, administration de production Romain Courault, chargée de production Mathilde Clavel)

production Association Claude Vanessa en coproduction avec Châteauvallon-Liberté – scène nationale, le Théâtre de Lorient – CDN, Le Trident – scène nationale de Cherbourg, le Théâtre Sorano – scène conventionnée de Toulouse, le Tangram – scène nationale Evreux-Louviers, Le Parvis – scène nationale de Tarbes Pyrénées avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Fonds SACD Théâtre et Musique de scène, de l’Adami, du Théâtre 13 pour l’accueil en résidence, de la Ciamada Nissarda pour le prêt de costumes en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête. La compagnie Claude Vanessa est conventionnée par la DRAC Ile-de-France pour les années 2024 et 2025

le texte Le Rêve et la plainte est publié aux éditions de la Librairie Théâtrale, collection L’Œil du Prince

remerciements particuliers à Jérémie, Sylvie et Dominique Dubois et à Mathieu Loez pour leur aide précieuse

