Le réveil de la nature

Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et ses conservateurs bénévoles du site, Danielle et Guy Monniaux ont le plaisir de vous faire parvenir, l’affiche de son animation nature intitulée Le réveil de la nature qui se déroulera sur l’Espace Naturel Sensible de l’Île de la Folie, commune de Chaumont sur Loire, le samedi 07 février 2026 à 14h15 dans le cadre de la journée mondiale des zones humides. .

Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03 manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org

English :

The Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire and its volunteer site curators, Danielle and Guy Monniaux, are pleased to send you the poster for their nature activity entitled: Le réveil de la nature (Awakening Nature), which will take place on the Île de la Folie sensitive natural area

