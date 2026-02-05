Le réveil de la nature sur le Hammelsberg

Apach Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

2026-03-22

Accompagnés d’un guide nature, partez à la découverte d’un lieu surprenant et dépaysant.

Au fil de la balade, admirez la flore sauvage, avec notamment la délicate Anémone pulsatile et laissez-vous charmer par les premiers chants d’oiseaux qui annoncent le retour du printemps ! Une sortie nature pour observer, reconnaître et s’émerveiller.

Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les adhérents du CEN Lorraine.Tout public

Apach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49

Accompanied by a nature guide, set off to discover a surprising and exotic place.

Along the way, admire the wild flora, including the delicate Pulsatilla Anemone, and let yourself be charmed by the first bird songs heralding the return of spring! A nature outing to observe, recognize and marvel at.

Free for children under 12 and CEN Lorraine members.

