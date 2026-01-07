Le réveil de la nature sur l’Ile de la Folie à Chaumont-sur-Loire

Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher

Début : 2026-02-07 14:15:00

fin : 2026-02-07 16:45:00

2026-02-07

Partez en balade sur les sentiers de l’Espace Naturel Sensible de l’Île de la Folie avec les deux conservateurs bénévoles de ce site qui appartient au Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. Animation gratuite organisée dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides.

Venez-vous émerveiller du réveil de la nature dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides sortie d’hibernation, somptueux tapis de perce-neiges, vues sur la Loire, etc…

Inscription obligatoire avant le 6 février midi au 02 47 27 81 03 (lieu de rdv communiqué à l’inscription obligatoire, CHAUMONT-SUR-LOIRE). .

Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03 antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org

English :

Take a stroll along the paths of the Île de la Folie Sensitive Natural Area with the two volunteer conservators of this site, which belongs to the Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire. Free event organized as part of World Wetlands Day.

