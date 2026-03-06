Le réveil de l’Arboretum Harcourt

Le réveil de l’Arboretum

Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt Eure

Début : Samedi Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Il est un jardin où le temps s’étire comme un rayon de lumière à travers les branches. Un lieu où chaque essence d’arbre invite au voyage, chaque feuille révèle une identité. Bienvenue dans l’arboretum d’Harcourt, l’un des plus anciens et des plus riches de France.

Le réveil de l’arboretum et du printemps a sonné au Domaine d’Harcourt ! Venez profiter d’un week-end de reconnexion à la nature dans une ambiance conviviale et printanière ! Au programme, des animations et des échanges sur le thème de la biodiversité, des espaces de jeux et de détente, de la musique festive, des ateliers et des spectacles pour toute la famille !

Réservation obligatoire en ligne pour les animations. .

Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 harcourt@eure.fr

