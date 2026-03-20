Le réveil de l’écureuil Parcours aventure de l’ Ecureuil Le Chambon-sur-Lignon

Le réveil de l’écureuil

Parcours aventure de l’ Ecureuil Les Barandons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Profitez d’un tarif préférentiel pour l’ouverture 2026 du parcours aventure de l’Ecureuil.

.

Parcours aventure de l’ Ecureuil Les Barandons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 26 99 77 reymondja@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of a preferential rate for the 2026 opening of the Ecureuil adventure trail.

L’événement Le réveil de l’écureuil Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon