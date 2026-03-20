Le réveil de l’écureuil Parcours aventure de l’ Ecureuil Le Chambon-sur-Lignon
Le réveil de l’écureuil Parcours aventure de l’ Ecureuil Le Chambon-sur-Lignon samedi 4 avril 2026.
Le réveil de l’écureuil
Parcours aventure de l’ Ecureuil Les Barandons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Profitez d’un tarif préférentiel pour l’ouverture 2026 du parcours aventure de l’Ecureuil.
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Parcours aventure de l’ Ecureuil Les Barandons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 26 99 77 reymondja@wanadoo.fr
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English :
Take advantage of a preferential rate for the 2026 opening of the Ecureuil adventure trail.
L’événement Le réveil de l’écureuil Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon