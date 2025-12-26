LE RÉVEIL DE L’ORGUE DE LA DÉCANALE SAINT-LOUIS

Rue des 3 journées Sète Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

Une renaissance patrimoniale au cœur de Sète,Concert de renaissance

Une renaissance patrimoniale au cœur de Sète,Concert de renaissanceTrois organistes sétois se succéderont à la tribune pour faire redécouvrir les sonorités de l’instrument.Ils seront rejoints par des artistes lyriques, instrumentistes et une chorale pour un programme construit comme un dialogue entre le sacré et l’universel.Trois organistes, une chorale et des artistes lyriquesLe concert réunira trois organistes aux parcours complémentaires Alain Cahagne organiste titulaire de la Décanale Saint-LouisEmmanuel Arakélian organiste concertiste invitéMarie-Cécile Cahor Micalet enseignante au Conservatoire de à SèteIls dialogueront avec des artistes lyriques et instrumentistes, Johann Soustrot, Frédéric Michelet et Amandine Sanchez, ainsi qu’une chorale sétoise dirigée par Jean-Michel Balester, maître de Chapelle de la Décanale Saint- Louis, dans un programme alternant pièces classiques, compositions d’Euzet et œuvres contemporaines. L’ensemble pro- posera une lecture sensible de l’histoire de l’orgue, comme un écho entre passé et présent. .

Rue des 3 journées Sète 34200 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A heritage renaissance in the heart of Sète,Concert de renaissance

L’événement LE RÉVEIL DE L’ORGUE DE LA DÉCANALE SAINT-LOUIS Sète a été mis à jour le 2025-12-23 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE