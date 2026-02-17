Le Réveil des Talents Notre Moulin Luzy

Le Réveil des Talents

Notre Moulin 5 Rue du Vieux Pont Luzy Nièvre

Début : 2026-03-03 08:30:00

fin : 2026-03-03 10:30:00

2026-03-03

Le réseau Talents et Trajectoires vous propose une animation en accompagnement professionnel pour apprendre à mieux connaître vos talents. De 8h30 à 10h30 au tiers-lieu Notre Moulin à Luzy, animé par Florence d’Eté. Gratuit, sur réservation. .

Notre Moulin 5 Rue du Vieux Pont Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 89 28 47 florence.d-ete@talents-trajectoires.com

L’événement Le Réveil des Talents Luzy a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan