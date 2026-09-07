Le réveil du Château de Saint Martin de Toques, Château de Saint Martin de Toques, Bizanet

Informations pratiques

Le réveil du Château de Saint Martin de Toques 18 – 20 septembre Château de Saint Martin de Toques Aude

Visite de l’extérieur du Château-fort par petits groupes toutes les heures, seulement sur réservation, accès par chemin de randonnée, chaussures adaptées et bonne condition physique nécessaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le château de Saint-Martin de Toques, exceptionnellement rouvert au public pour la première fois depuis plusieurs décennies.

Des visites guidées du château seront proposées par petits groupes, uniquement sur réservation. L’accès au château s’effectue par un sentier de randonnée.

La ferme du château, accessible aux personnes à mobilité réduite, sera ouverte en accès libre. Vous pourrez profiter d’animations pour tous, d’une buvette, d’une exposition de photographies consacrée à la faune et à la flore, découvrir un remarquable patrimoine archéobotanique avec ses oliviers multicentenaires, et en apprendre davantage sur l’histoire du domaine ainsi que sur le projet d’agriculture régénérative actuellement en cours de développement.

Château de Saint Martin de Toques 11100 Bizanet Bizanet 11200 Aude Occitanie 0675365013 https://www.chateaudesaintmartindetoques.com/ [{« type »: « email », « value »: « secretariat@saintmartindetoques.com »}] Parking obligatoire près de la départementale RD613, marche à pied de 5 minutes jusqu’à la ferme au pied du château, puis accès au château uniquement sur réservation par un sentier de randonnée (chaussures adaptées et bon état physique)

Invitation à découvrir le Château de Saint Martin de Toques, ré-ouvert au public pour la première fois depuis des décennies!