Bresles

Le réveil du printemps au marais de Bresles !

Bresles Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Au cœur du printemps, arpentez les marais de Bresles pour une balade nature sur une des plus grandes zones humides du territoire. Nous donnons rendez-vous à tous les amateurs de nature pour découvrir odonates et amphibiens !

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Au cœur du printemps, arpentez les marais de Bresles pour une balade nature sur une des plus grandes zones humides du territoire. Nous donnons rendez-vous à tous les amateurs de nature pour découvrir odonates et amphibiens !

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France dans le cadre de Fréquence Grenouille. .

Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

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English :

In the heart of spring, take to the marshes of Bresles for a nature walk in one of the region’s largest wetlands. We invite all nature lovers to discover odonates and amphibians!

This activity is brought to you by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France as part of its Fréquence Grenouille program.

L’événement Le réveil du printemps au marais de Bresles ! Bresles a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis