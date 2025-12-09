Le réveil du printemps en Finlande, avec les loups, les ours et les aigles L’Accolade Chevaigné 9 décembre 2025 – 10 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Exposition de Photographies de Bernard MEYRAN et de sculptures de Laetitia May LE GUELAFF

Photographies de Bernard MEYRAN :

L’architecte et photographe Bernard MEYRAN nous invite à une immersion rare et captivante, fruit d’une longue et patiente quête de ces rencontres éphémères. C’est un hommage à la nature indomptée, capturée dans l’écrin immaculé et minimaliste de l’hiver. Laissez-vous guider par le regard du photographe et ressentez le souffle glacé de la Finlande.

Sculptures de Laetitia May LE GUELAFF :

Entre création sculpturale et pratique picturale, l’artiste interroge notre comportement et nos relations envers le règne animal, que ce soit au travers du prisme de l’enfance ou celui de l’écologie. Le respect de la nature et l’éveil de l’intérêt que l’on doit porter aux écosystèmes lui tiennent particulièrement à cœur.

Ici, vous pourrez découvrir son travail sur des espèces importantes à ses yeux : loups, corbeaux et ours, des animaux souvent mal aimés, méconnus réellement outre leurs images à travers les mythes et les contes populaires. L’animal est-il dangereux par nature ou bien l’est-il par notre présence et notre comportement dominateur ?

Laissez-vous toucher par une approche plus sensible. On ne protège bien que ce que l’on connaît et aime.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-09T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-10T12:30:00.000+01:00

1

https://chevaigne.bibenligne.fr/

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

laccolade@chevaigne.fr 06.08.04.71.73