Le Réveillon à la Kantxa, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le Réveillon à la Kantxa

22 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Restauration non stop de 11h à 19h possibilité de commander des planches et pinxtos pour réveillon 05 58 77 88 91 48h avant

22 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 88 91

English : Le Réveillon à la Kantxa

Non-stop catering from 11am to 7pm possibility of ordering plates and pinxtos for New Year’s Eve 05 58 77 88 91 48h in advance

