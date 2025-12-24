Le Réveillon à la Kantxa, Saint-Vincent-de-Tyrosse
Le Réveillon à la Kantxa
22 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Début : 2025-12-31
2025-12-31
Restauration non stop de 11h à 19h possibilité de commander des planches et pinxtos pour réveillon 05 58 77 88 91 48h avant
22 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 88 91
English : Le Réveillon à la Kantxa
Non-stop catering from 11am to 7pm possibility of ordering plates and pinxtos for New Year’s Eve 05 58 77 88 91 48h in advance
