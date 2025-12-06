Le Réveillon à la Meunerie La Meunerie Arles

Le Réveillon à la Meunerie

Mercredi 31 décembre 2025. La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Venez célébrer la nouvelle année dans une ambiance festive et chaleureuse.

Menu festif, animations, DJ set généraliste et piste de danse pour une soirée inoubliable !



Au programme mise en bouche, entrée, plat, trou “camarguais”, fromage, dessert… de quoi bien commencer 2026 .

La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 63 33 63 Contact@la-meunerie.fr

English :

Come and celebrate the New Year in a warm and festive atmosphere.

