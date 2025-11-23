Le réveillon au Cheval Blanc à Diefmatten Diefmatten

Le réveillon au Cheval Blanc à Diefmatten Diefmatten jeudi 25 décembre 2025.

Le réveillon au Cheval Blanc à Diefmatten

17 rue de Hecken Diefmatten Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-25
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-25 2025-12-31

Découvrez nos Menu réveillon-dansant de la St-Sylvestre, menus fêtes de Noël et 1er janvier, plats à emporter et produits maison à emporter.
Menus et Plats à emporter, produits Maison à emporter, Menus de fêtes les 25 et 26 décembre 2025 et le 1er janvier 2026 ; 
Réveillon de la Saint-Sylvestre Dîner dansant aux chandelles avec animation, orchestre et chants par Christophe au clavier 142€/pers
dernière prise de commande le dimanche 21 décembre

 Voir détail Menus à télécharger

Pensez à réserver, Merci !

Le Chef de Cuisine, Patrick Schlienger   .

17 rue de Hecken Diefmatten 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 91 08  patrick@auchevalblanc.fr

English :

Discover our: New Year’s Eve dance menu, Christmas and January 1st menus, takeaway meals and home-made products to take away.

German :

Entdecken Sie unsere: Silvester-Tanz-Menü, Weihnachtsfeier- und 1. Januar-Menüs, Gerichte zum Mitnehmen und hausgemachte Produkte zum Mitnehmen.

Italiano :

Scoprite il nostro: cenone di Capodanno e menu di ballo, menu di Natale e del 1° gennaio, piatti da asporto e prodotti da asporto fatti in casa.

Espanol :

Descubra nuestra: cena de Nochevieja y menú de baile, menús de Navidad y 1 de enero, comidas para llevar y productos caseros para llevar.

