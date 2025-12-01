Le Réveillon de la St Sylvestre Restaurant L’Olivier Restaurant l’Olivier Pertuis

Le Réveillon de la St Sylvestre Restaurant L’Olivier

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 19h30. Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Tarif : 198 – 198 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Célébrez la nouvelle année dans notre restaurant gastronomique L’Olivier, à Pertuis.

Offrez-vous une parenthèse d’exception un dîner de haute gastronomie où chaque plat sublime les saveurs et célèbre l’art de la table.



é

Les Agapes du Chef

L’Huître en Gelée, Bœuf & caviar

L’Œuf Toqué, , Mascarpone truffé & focaccia croustillante

Le Topinambour Dans tous ses états

La Brioche de Saint-Jacques et Jus réduit de porto rouge

La Mousseline de Homard, Melba de pain & bisque réduite

Le Lièvre à la Royale, Raviole de châtaigne & sauce Grand Veneur

*Changement possible pour les personnes n’aimant pas le lièvre

Le Sorbet Poire-Champagne

Le Citron Givré, estragon & poivre Timut

Délicieuse sélection de vin par notre Sommelier Eliot Anger

Champagne, sélection par notre sommelier

Café



Animation par le Duo Kadence musique live et ses trois danseuses ( variétés, danses à deux ) puis Dj Robbyn pour la suite de la soirée ( disco, année 80…)



Tarif 198€ par personnes tout compris

Tarif enfant 50€ Amuse-bouche, entrée, plat, dessert et un mocktail



Réservation 04 90 79 08 19 contact@lolivier84.fr .

Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 08 19 contact@lolivier84.fr

English :

Celebrate the New Year in our gourmet restaurant L’Olivier, in Pertuis.

L’événement Le Réveillon de la St Sylvestre Restaurant L’Olivier Pertuis a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme de Pertuis