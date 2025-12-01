Le Réveillon de la St Sylvestre Restaurant L’Olivier Restaurant l’Olivier Pertuis
Le Réveillon de la St Sylvestre Restaurant L’Olivier Restaurant l’Olivier Pertuis mercredi 31 décembre 2025.
Le Réveillon de la St Sylvestre Restaurant L’Olivier
Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 19h30. Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis Vaucluse
Tarif : 198 – 198 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Célébrez la nouvelle année dans notre restaurant gastronomique L’Olivier, à Pertuis.
Offrez-vous une parenthèse d’exception un dîner de haute gastronomie où chaque plat sublime les saveurs et célèbre l’art de la table.
é
Les Agapes du Chef
L’Huître en Gelée, Bœuf & caviar
L’Œuf Toqué, , Mascarpone truffé & focaccia croustillante
Le Topinambour Dans tous ses états
La Brioche de Saint-Jacques et Jus réduit de porto rouge
La Mousseline de Homard, Melba de pain & bisque réduite
Le Lièvre à la Royale, Raviole de châtaigne & sauce Grand Veneur
*Changement possible pour les personnes n’aimant pas le lièvre
Le Sorbet Poire-Champagne
Le Citron Givré, estragon & poivre Timut
Délicieuse sélection de vin par notre Sommelier Eliot Anger
Champagne, sélection par notre sommelier
Café
Animation par le Duo Kadence musique live et ses trois danseuses ( variétés, danses à deux ) puis Dj Robbyn pour la suite de la soirée ( disco, année 80…)
Tarif 198€ par personnes tout compris
Tarif enfant 50€ Amuse-bouche, entrée, plat, dessert et un mocktail
Réservation 04 90 79 08 19 contact@lolivier84.fr .
Restaurant l’Olivier 914, route de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 08 19 contact@lolivier84.fr
English :
Celebrate the New Year in our gourmet restaurant L’Olivier, in Pertuis.
L’événement Le Réveillon de la St Sylvestre Restaurant L’Olivier Pertuis a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme de Pertuis