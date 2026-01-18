Le réveillon des Blondes

44 avenue du Gnéral de Gaulle Tosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Alerte soirée exceptionnelle chez Coquette La Crevette !

Préparez vos plus belles tenues pailletées, le 31 janvier dès 20h, c’est le Réveillon des Blondes Édition Disco !

Au programme DJ Soul Piedro pour faire vibrer le dancefloor. Boissons, planches à partager et ambiance de folie garantie !

La règle du jeu ? T’es pas blonde ? Ramène ta perruque ! .

44 avenue du Gnéral de Gaulle Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 77 13 39 coquettelacrevette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exceptional evening alert at Coquette La Crevette!

Prepare your most beautiful glittery outfits, on January 31st from 8pm, it’s the Blondes’ New Year’s Eve Disco Edition!

L’événement Le réveillon des Blondes Tosse a été mis à jour le 2026-01-16 par OTI LAS