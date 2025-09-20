Le Revizor Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray
Le Revizor Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray samedi 20 septembre 2025.
Le Revizor
Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 20:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Une comédie sur la corruption et l’imposture traitée à la manière d’une farce.
Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate est pris pour un « révizor », inspecteur général de Saint-Pétersbourg. Le gouverneur et les notables locaux tentent de dissimuler leur gestion catastrophique de la ville et de corrompre cet inconnu. Gogol signe avec cette comédie endiablée son chef-d’œuvre théâtral.
Un révizor sur les chapeaux de roue, cruel et jubilatoire. selon Charlie Hebdo. .
Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@festivalenarc.fr.
English : Le Revizor
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Revizor Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2025-08-14 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY