Le Revizor Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Une comédie sur la corruption et l’imposture traitée à la manière d’une farce.

Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate est pris pour un « révizor », inspecteur général de Saint-Pétersbourg. Le gouverneur et les notables locaux tentent de dissimuler leur gestion catastrophique de la ville et de corrompre cet inconnu. Gogol signe avec cette comédie endiablée son chef-d’œuvre théâtral.

Un révizor sur les chapeaux de roue, cruel et jubilatoire. selon Charlie Hebdo. .

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@festivalenarc.fr.

