Le Revizor de Gogol Guinguette littéraire d’Aymare Route des Cazes Le Vigan

Route des Cazes Domaine d'Aymare Le Vigan Lot

Gratuit

Gratuit

Participation libre

Date : 2025-07-23 19:00:00 à 2025-07-24 21:00:00

Début : 2025-07-23 19:00:00

fin : 2025-07-24 21:00:00

Date(s) :

2025-07-23 2025-07-24

Lecture itinérante pour 9 comédiens.

Chef d’oeuvre théâtral de la fin du 19ème siècle, Le Revizor, est une satire irrésistible sur la corruption des élites et des hommes en général;

Ou quand à la suite d’un quiproquo, une petite frappe devient le maître de la ville …

À partir de 12 ans.

Durée 1h40 avec entracte.

Buvette et restauration. .

Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 theatredaymare@gmail.com

English :

Touring reading for 9 actors.

A theatrical masterpiece from the late 19th century, The Revizor is an irresistible satire on the corruption of elites and men in general;

Or when, following a misunderstanding, a small-time thief becomes the master of the city…

German :

Wandernde Lesung für 9 Schauspieler.

Der Revizor, ein Meisterwerk des späten 19. Jahrhunderts, ist eine unwiderstehliche Satire über die Korruption der Eliten und der Menschen im Allgemeinen;

Oder wenn aufgrund eines Missverständnisses ein kleiner Gauner zum Herrscher der Stadt wird …

Italiano :

Lettura itinerante per 9 attori.

Capolavoro teatrale della fine del XIX secolo, Il Revizor è una satira irresistibile sulla corruzione delle élite e degli uomini in generale;

O quando, in seguito a un equivoco, un ladruncolo diventa il padrone della città…

Espanol :

Una lectura itinerante para 9 actores.

Obra maestra teatral de finales del siglo XIX, El Revizor es una sátira irresistible sobre la corrupción de las élites y de los hombres en general;

O cuando, a raíz de un malentendido, un ladronzuelo se convierte en el amo de la ciudad…

