Le Revizor, par la Compagnie Populo Théâtre du Soleil Paris samedi 20 septembre 2025.
Festival Départ d’Incendies — La deuxième édition
Pour sa deuxième édition, le Festival Départ D’Incendies propose une programmation encore plus riche et variée que l’édition précédente.
Regroupant du 05 septembre 2025 au 05 octobre 2025 près
de 100 artistes réunis, 14 spectacles à découvrir, 45 représentations,
la pluridisciplinarité fait partie intégrante du festival, laissant
libre cours à toutes les envies, à la fois dans la scène intérieure et
extérieure.
Pour cette édition 2025, vous pourrez retrouver la Compagnie Populo qui était déjà présente pour la première édition, avec son projet Le Revizor.
Le Revizor, par la Compagnie Populo
Dans une ville gangrenée par la corruption, un jeune homme sans un sou est pris, par erreur, pour un haut fonctionnaire. C’est pour lui une occasion inespérée de s’élever, et en profitera à travers force de mensonges et opportunisme. À travers une relecture grinçante du chef-d’œuvre de Nicolas Gogol, la Compagnie Populo transforme Le Révizor en un terrain d’exploration de sujets éminemment contemporains : déshumanisation, soif de pouvoir, montée des extrémismes…
Pas de réponses toutes faites, mais une invitation à interroger ce que nous faisons — ou laissons faire — de notre humanité. Dans cette fable cruelle et grinçante, des marionnettes de chair, signature de la compagnie, donnent vie à une humanité gangrenée par la corruption, le pouvoir et les faux-semblants.
…
DISTRIBUTION
Texte : Nicolas Gogol
Adaptation, mise en scène, chorégraphie : Clara Koskas
Traduction : André Markowicz
Interprètes : Suzane Ballier, Maxime Bonnand, Léo
Hernandez, Louise Herrero, Clara Koskas, Pierre Ophèle Bonicel, Pénélope
Martin, Angélique Nigris, Léo Nivet, Paul Rainaut
Lumières : Titiane Barthel
Décors : WM-Workshop La Ciotat
Costumes : Céline Frécon
Création marionnettes : Théo Bertolotti
Création sonore : Liam Caviggia
Regards extérieurs : Victor Bonnel, Anthony Devaux, Estelle Rotier
Crédit photos : Anthony Deveaux et Julie Fuchs
…
Détails pratiques
Lieu : Théâtre du Soleil, Paris
Pour réserver en ligne ou plus d’informations, cliquez ici.
…
AUTRES ACTIVITÉS DE LA TROUPE
Bord de scène à l’issue de la représentation du mardi 23 septembre.
La Compagnie Populo présente également dans le cadre de la programmation Premières Étincelles, Armée Noire, le samedi 04 octobre. Cliquez ici pour plus d’informations.
Et si un simple malentendu pouvait faire vaciller tout un système corrompu ?
Le dimanche 28 septembre 2025
de 14h30 à 16h15
Le samedi 27 septembre 2025
de 21h00 à 22h45
Le vendredi 26 septembre 2025
de 20h30 à 22h15
Le jeudi 25 septembre 2025
de 20h00 à 21h45
Le mercredi 24 septembre 2025
de 20h00 à 21h45
Le mardi 23 septembre 2025
de 20h00 à 21h45
payant
De 9 à 25 euros.
Réservation sur place ou en ligne.
Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.
Tout public.
Théâtre du Soleil 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris
https://festival-depart-d-incendies.com/ +33689193346 billetterie@festival-depart-d-incendies.com