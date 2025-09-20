Le Revizor, par la Compagnie Populo Théâtre du Soleil Paris

Festival Départ d’Incendies — La deuxième édition

Pour sa deuxième édition, le Festival Départ D’Incendies propose une programmation encore plus riche et variée que l’édition précédente.

Regroupant du 05 septembre 2025 au 05 octobre 2025 près

de 100 artistes réunis, 14 spectacles à découvrir, 45 représentations,

la pluridisciplinarité fait partie intégrante du festival, laissant

libre cours à toutes les envies, à la fois dans la scène intérieure et

extérieure.

Pour cette édition 2025, vous pourrez retrouver la Compagnie Populo qui était déjà présente pour la première édition, avec son projet Le Revizor.

Le Revizor, par la Compagnie Populo

Dans une ville gangrenée par la corruption, un jeune homme sans un sou est pris, par erreur, pour un haut fonctionnaire. C’est pour lui une occasion inespérée de s’élever, et en profitera à travers force de mensonges et opportunisme. À travers une relecture grinçante du chef-d’œuvre de Nicolas Gogol, la Compagnie Populo transforme Le Révizor en un terrain d’exploration de sujets éminemment contemporains : déshumanisation, soif de pouvoir, montée des extrémismes…

Pas de réponses toutes faites, mais une invitation à interroger ce que nous faisons — ou laissons faire — de notre humanité. Dans cette fable cruelle et grinçante, des marionnettes de chair, signature de la compagnie, donnent vie à une humanité gangrenée par la corruption, le pouvoir et les faux-semblants.

DISTRIBUTION

Texte : Nicolas Gogol



Adaptation, mise en scène, chorégraphie : Clara Koskas



Traduction : André Markowicz

Interprètes : Suzane Ballier, Maxime Bonnand, Léo

Hernandez, Louise Herrero, Clara Koskas, Pierre Ophèle Bonicel, Pénélope

Martin, Angélique Nigris, Léo Nivet, Paul Rainaut



Lumières : Titiane Barthel



Décors : WM-Workshop La Ciotat

Costumes : Céline Frécon



Création marionnettes : Théo Bertolotti



Création sonore : Liam Caviggia



Regards extérieurs : Victor Bonnel, Anthony Devaux, Estelle Rotier



Crédit photos : Anthony Deveaux et Julie Fuchs

Détails pratiques

Lieu : Théâtre du Soleil, Paris

Pour réserver en ligne ou plus d’informations, cliquez ici.

AUTRES ACTIVITÉS DE LA TROUPE

Bord de scène à l’issue de la représentation du mardi 23 septembre.

La Compagnie Populo présente également dans le cadre de la programmation Premières Étincelles, Armée Noire, le samedi 04 octobre. Cliquez ici pour plus d’informations.

Et si un simple malentendu pouvait faire vaciller tout un système corrompu ?

Le dimanche 28 septembre 2025

de 14h30 à 16h15

Le samedi 27 septembre 2025

de 21h00 à 22h45

Le vendredi 26 septembre 2025

de 20h30 à 22h15

Le jeudi 25 septembre 2025

de 20h00 à 21h45

Le mercredi 24 septembre 2025

de 20h00 à 21h45

Le mardi 23 septembre 2025

de 20h00 à 21h45

payant

De 9 à 25 euros.

Réservation sur place ou en ligne.

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

Tout public.

Théâtre du Soleil 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

