[Le Rheu] Balade entre ville et nature parking public mail Françoise Giroud – Quartier des Acquets 35650 Le Rheu Le Rheu Samedi 30 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

.

Samedi 30 mai 2026, de 14h30 à 16h

parking public mail Françoise Giroud – Quartier des Acquets 35650 Le Rheu ([https://maps.app.goo.gl/naTZG4j6CcTiYyVL9](https://maps.app.goo.gl/naTZG4j6CcTiYyVL9) )

Gratuit

En 2025, le Lycée T. Monod, les services municipaux et l’association Rheu’Sources ont réhabilité le sentier historique « A la rencontre des tritons », avec pour objectifs de :

– mettre en valeur la biodiversité des milieux naturels et agricoles

– rendre accessible le sentier en le connectant aux quartiers par les chemins existants

– créer un espace de rencontre et d’information

– réaliser un parcours d’interprétation des écosystèmes (supports pédagogiques)

« A la rencontre des tritons » a été lauréat de l’appel à projet municipal « Le Rheu, ville nature »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00

1



parking public mail Françoise Giroud – Quartier des Acquets 35650 Le Rheu Mail Françoise Giroud, 35650 Le Rheu, France Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

