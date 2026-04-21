[Le Rheu] Balade entre ville et nature parking public mail Françoise Giroud – Quartier des Acquets 35650 Le Rheu Le Rheu
[Le Rheu] Balade entre ville et nature parking public mail Françoise Giroud – Quartier des Acquets 35650 Le Rheu Le Rheu samedi 30 mai 2026.
[Le Rheu] Balade entre ville et nature parking public mail Françoise Giroud – Quartier des Acquets 35650 Le Rheu Le Rheu Samedi 30 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
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Samedi 30 mai 2026, de 14h30 à 16h
parking public mail Françoise Giroud – Quartier des Acquets 35650 Le Rheu ([https://maps.app.goo.gl/naTZG4j6CcTiYyVL9](https://maps.app.goo.gl/naTZG4j6CcTiYyVL9) )
Gratuit
En 2025, le Lycée T. Monod, les services municipaux et l’association Rheu’Sources ont réhabilité le sentier historique « A la rencontre des tritons », avec pour objectifs de :
– mettre en valeur la biodiversité des milieux naturels et agricoles
– rendre accessible le sentier en le connectant aux quartiers par les chemins existants
– créer un espace de rencontre et d’information
– réaliser un parcours d’interprétation des écosystèmes (supports pédagogiques)
« A la rencontre des tritons » a été lauréat de l’appel à projet municipal « Le Rheu, ville nature »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00
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parking public mail Françoise Giroud – Quartier des Acquets 35650 Le Rheu Mail Françoise Giroud, 35650 Le Rheu, France Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine
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