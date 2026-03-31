Informations pratiques

Baltzenheim

Le Rhin de Biesheim à Baltzenheim, une zone renaturée à découvrir

rue du Giessen Baltzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Arpentez une partie du Rhin et observez la biodiversité typique inféodée à ce milieu.

Arpentez la partie du Rhin qui a été renaturée récemment pour recréer des habitats naturels remarquables et observez la biodiversité typique inféodée à ce milieu. Pour tout âge. 0 .

rue du Giessen Baltzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54

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English :

Stroll along part of the Rhine and observe the biodiversity typical of this environment.

L’événement Le Rhin de Biesheim à Baltzenheim, une zone renaturée à découvrir Baltzenheim a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach