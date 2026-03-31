Le Rhin de Biesheim à Baltzenheim, une zone renaturée à découvrir Baltzenheim
jeudi 22 octobre 2026 · Baltzenheim
Informations pratiques
Baltzenheim
Le Rhin de Biesheim à Baltzenheim, une zone renaturée à découvrir
rue du Giessen Baltzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 16:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Arpentez une partie du Rhin et observez la biodiversité typique inféodée à ce milieu.
Arpentez la partie du Rhin qui a été renaturée récemment pour recréer des habitats naturels remarquables et observez la biodiversité typique inféodée à ce milieu. Pour tout âge. 0 .
rue du Giessen Baltzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54
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English :
Stroll along part of the Rhine and observe the biodiversity typical of this environment.
L’événement Le Rhin de Biesheim à Baltzenheim, une zone renaturée à découvrir Baltzenheim a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach