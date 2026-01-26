LE RHINOCEROS CIE T’ATRIUM Site Roullois Mayenne

LE RHINOCEROS CIE T’ATRIUM

Site Roullois Rue Roullois Mayenne Mayenne

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Saviez-vous qu’il y avait un zoo dans le camp de concentration de Buchenwald ?

Un matin, Petite-Marmotte retrouve le rhinocéros étendu, mort, l’air profondément triste. L’hiver passe et un nouvel animal rejoint le zoo un jeune ours, capturé en Sibérie, qui pose beaucoup de questions malgré les mises en garde de Papa Babouin. Qui sont les créatures zébrées , de l’autre côté de la clôture ?

D’où viennent cette fumée noire et cette odeur nauséabonde ? Pourquoi n’y a-t-il plus d’oiseaux dans le ciel ? Qu’a vu le rhinocéros qui l’a rendu si triste ?

Texte Ce que vit le rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture de Jens Raschke, adaptation Antoine Palévodyn, avec Sandrine Monceau, Bertrand Fournier et Denis Monjanel,

son et musique Denis Monjanel.

Spectacle tout public dès 13 ans Durée 45 min Spectacle debout .

Site Roullois Rue Roullois Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16

English :

Did you know that there was a zoo in the Buchenwald concentration camp?

