Le Ring de Katharsy Alice Laloy Théâtre Quintaou Anglet

Le Ring de Katharsy Alice Laloy

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Comédie dystopique et sensorielle, Le Ring de Katharsy nous plonge dans un univers où l’humain devient avatar sous la pression d’un système impitoyable.

Alice Laloy imagine une création à grande échelle, portée par une équipe de dix interprètes aux talents multiples circassiens, danseurs, chanteurs et une partition originale signée par le compositeur et guitariste hongrois, Csaba Palotaï.

Jeux vidéo, théâtre et marionnettes humaines s’entrelacent dans cette fable critique, drôle et cruelle, qui interroge la société contemporaine comme un grand jeu de construction-destruction.

Un spectacle électrique et une invitation à la révolte. .

