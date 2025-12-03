LE RING DE KATHARSY – LE FOIRAIL Pau

LE RING DE KATHARSY Début : 2025-12-03 à 20:00. Tarif : – euros.

ESPACES PLURIELS PRÉSENTE : LE RING DE KATHARSYALICE LALOYLE RING DE KATHARSYTHEÂTREEN FAMILLE A PARTIR DE 12 ANSMARDI 02 ET MERCREDI 03 DECEMBRE / 20H/ LE FOIRAIL1H25Alice Laloy transforme le plateau de théâtre en arène de jeu vidéo dans un spectacle grandiose d’une rare beauté visuelle. Chanteurs, acteurs et contorsionnistes évoluent dans un espace réglé au millimètre pour sonder le côté obscur du monde réel. La metteure en scène Alice Laloy, également scénographe et costumière, s’est imposée comme une artiste majeure de la scène contemporaine. Au fil de ses spectacles, dont le mémorable Pinocchio(live)#1, elle a su s’emparer de l’art de la marionnette et de la manipulation des corps. Entre dystopie et performance physique, Le Ring de Katharsy ressemble à un jeu vidéo artisanal. Dans un espace monochrome aux allures de laboratoire, une diva imposante surplombe un ring autour duquel des gamers se font face. Ils s’affrontent par avatars interposés lors de matchs improbables qui tiennent de la foire d’empoigne, pointant par leur démesure les dérives de notre société contemporaine : consumérisme effréné, compétitivité exacerbée, surveillance omniprésente. Toute la beauté et l’étrangeté de l’art d’Alice Laloy sont là, dans le frottement entre animé et inanimé, entre avatar et humain. Théâtre d’action et de réaction, Le Ring de Katharsy pousse le spectateur à questionner sa propre place dans un monde où la catharsis devient un enjeu vital. Splendide !

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64