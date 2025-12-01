Le rire au cinéma par Hussam HINDI Rue du Général de Gaulle Pontivy

Le rire au cinéma par Hussam HINDI Rue du Général de Gaulle Pontivy mardi 16 décembre 2025.

Le rire au cinéma par Hussam HINDI

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 14:30:00

fin : 2025-12-16 16:30:00

Date(s) :

2025-12-16

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy Après des études de lettres modernes et de cinéma, Hussam Hindi a fondé le festival de cinéma de Rennes Travelling en 1990 et l’a dirigé pendant 17 ans. Il a également participé à la création du Festival de film britannique de Dinard dont il en a été le directeur artistique pendant 25 ans. Parallèlement à ces deux

activités, il enseigne le cinéma à l’Université de Rennes 2 (en tant que chargé de cours en cinéma et FLE) et à l’Ecole de cinéma de Rennes (ESRA) en tant que professeur de mise en scène.

L’envie de faire rire au cinéma est aussi vieille que le cinéma lui-même et s’est immédiatement appuyé sur d’autres formes de spectacles qui utilisaient déjà les ressorts de la comédie de façon très élaborée. Certains goûtent l’ironie et la dérision, la satire et la caricature, d’autres l’absurde, le grotesque ou encore l’humour noir. Rien de tel néanmoins que rire ensemble dans une salle de cinéma ! Cette conférence tentera, images à l’appui, d’explorer la manière dont les cinéastes, les scénaristes et les acteurs parviennent à faire rire les spectateurs. C’est à une visite du panorama du rire à travers le cinéma mondial grâce aux plus grands comiques du septième art de tous les temps (Charlie Chaplin, Jacques Tati, Woody Allen…) que je vous convie. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le rire au cinéma par Hussam HINDI Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté