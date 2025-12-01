Le Risotto de Stuttgart Argentré-du-Plessis

Le Risotto de Stuttgart

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, le cabaret concert Le Risotto de Stuttgart mis en scène par Karelle Prugnaud le vendredi 12 décembre à 19h30.

Le Risotto de Stuttgart, c’est une recette sortie de la tête gourmande de Hildebrandt, un risotto agrémenté de chou rouge aigre-doux inspiré d’un plat de sa Grand-Mère Allemande… C’est une recette comme un paradoxe. C’est un peu lui. Ça résume ses dualités, les contradictions d’un artiste qui se construit entre petites réussites et petits échecs.

Le Risotto de Stuttgart est un spectacle à la croisée du concert, du récit et de la cuisine. Hildebrandt y chantera ses chansons (et quelques mash-up bien sentis qui feront croiser Dominique A et The Cure ou Léo Ferré et Léonard Cohen), il y racontera ses histoires et ses dualités et il réalisera la recette en direct. On mangera tous ensemble à la fin, un véritable happy end !

Tout public.

Durée 1h30

De 6€ à 15€ (dégustation comprise)

Pour acheter ses places, trois possibilités

– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)

– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)

– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22

