Le Risotto de Stuttgart Cholet

Le Risotto de Stuttgart

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12 21:15:00

Date(s) :

2026-02-12

Le Risotto de Stuttgart, c’est une recette sortie de la tête gourmande de Hildebrandt, un risotto agrémenté de chou rouge aigre-doux inspiré d’un plat de sa Grand-Mère Allemande…

Une recette conçue comme un paradoxe qui résume ses dualités et ses contradictions avec humour et dérision.

Dans un décor de cuisine déglinguée, Hildebrandt et son musicien complice vous convient à un spectacle décalé et touchant à la croisée du concert, du récit et de la cuisine. Il y chantera ses chansons et quelques mash-up bien sentis qui feront se croiser The Cure et Dominique A ou Léo Ferré et Léonard Cohen. Hildebrandt vous racontera histoires et anecdotes tout en cuisinant en direct.

Un vrai moment de partage. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

