Le risque d’explosion de poussières Le Blanc

Le risque d’explosion de poussières

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-06 18:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Conférence sur le thème de la Physique par Philippe Gillard, Professeur des universités, retraité.

Les risques accidentels d’inflammation d’atmosphères explosives en milieu industriel sont régulièrement d’actualité. Les explosions de poussières sont reconnues pour être aussi dangereuses que celles des mélanges gazeux. Le grand public ignore le plus souvent ce risque. Pourtant, il peut exister avec des produits courants comme la farine, des poussières dans les silos, du charbon pulvérulent, ou même le chocolat en poudre… Des technologies nouvelles, basées sur la métallurgie des poudres, sont particulièrement exposées. Après une présentation générale des phénomènes explosifs, des exemples de cas d’accidents

seront exposés et illustrés par des vidéos de laboratoires.

Par Philippe GILLARD, Professeur des universités, retraité. 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

