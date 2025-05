Le Rivage des Voix Gabriel Bianco, Philippe Mathé (concert-lecture) – Place Jeanne Bussonnière Mauges-sur-Loire, 25 mai 2025 15:00, Mauges-sur-Loire.

Maine-et-Loire

Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2025-05-25 15:00:00

fin : 2025-05-25 16:00:00

2025-05-25

Gabriel Bianco guitare

Philippe Mathé comédien

Concert-lecture autour de la Fête des Mères

Le comédien-lecteur Philippe Mathé a composé à l’occasion de la Fête des Mères un bouquet affectueux et coloré d’histoires choisies qui raconte des mamans d’hier et d’aujourd’hui, auxquelles il rend hommage. Gabriel Bianco accompagnera à la guitare la lecture de pages de Romain Gary, Albert Cohen, Philippe Delerm ou Maurice Carême. Un moment de tendresse et de douceur à partager entre petits et grands ! .

Place Jeanne Bussonnière Abbatiale

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@lerivagedesvoix.com

