Le Rival de Paganini Auditorium du Conservatoire de Vichy-Communauté Cusset
Le Rival de Paganini
Auditorium du Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier
Début : 2025-12-11 18:30:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Et si Paganini n’était pas le seul génie du violon ?
Plongez dans l’univers de Karol Lipiński, rival oublié qui fit trembler la légende.
Auditorium du Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
English :
What if Paganini wasn?t the only violin genius?
Immerse yourself in the world of Karol Lipi?ski, the forgotten rival who shook the legend.
German :
Was, wenn Paganini nicht das einzige Genie auf der Geige war?
Tauchen Sie ein in die Welt von Karol Lipi?ski, dem vergessenen Rivalen, der die Legende erschütterte.
Italiano :
E se Paganini non fosse l’unico genio del violino?
Immergetevi nel mondo di Karol Lipi’ski, il rivale dimenticato che ha sconvolto la leggenda.
Espanol :
¿Y si Paganini no fuera el único genio del violín?
Sumérjase en el mundo de Karol Lipiski, el rival olvidado que hizo tambalear la leyenda.
