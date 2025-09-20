Le Roc Parnéen Parné-sur-Roc

Le Roc Parnéen

Parné-sur-Roc Mayenne

Randonnées VTT et pédestres à Parné sur Roc

4 parcours VTT 15, 30, 45 et 60 km

1 parcours pédestre 13 km

Départ libre de 13h30 à 14h30

Inscriptions comitedesfetes.parnesurroc@gmail.com .

Parné-sur-Roc 53260 Mayenne Pays de la Loire comitedesfetes.parnesurroc@gmail.com

English :

Mountain biking and hiking in Parné sur Roc

German :

Mountainbike- und Wandertouren in Parné sur Roc

Italiano :

Escursioni in mountain bike e a piedi a Parné sur Roc

Espanol :

Bicicleta de montaña y senderismo en Parné sur Roc

