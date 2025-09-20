Le Roc Parnéen Parné-sur-Roc
Le Roc Parnéen Parné-sur-Roc samedi 20 septembre 2025.
Le Roc Parnéen
Parné-sur-Roc Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Randonnées VTT et pédestres à Parné sur Roc
4 parcours VTT 15, 30, 45 et 60 km
1 parcours pédestre 13 km
Départ libre de 13h30 à 14h30
Inscriptions comitedesfetes.parnesurroc@gmail.com .
Parné-sur-Roc 53260 Mayenne Pays de la Loire comitedesfetes.parnesurroc@gmail.com
English :
Mountain biking and hiking in Parné sur Roc
German :
Mountainbike- und Wandertouren in Parné sur Roc
Italiano :
Escursioni in mountain bike e a piedi a Parné sur Roc
Espanol :
Bicicleta de montaña y senderismo en Parné sur Roc
L’événement Le Roc Parnéen Parné-sur-Roc a été mis à jour le 2025-08-25 par LAVAL TOURISME