Le roi Arthur Bléré Opéra de Poche Bléré

Vendredi 10 octobre à 20 h, la compagnie Les Grooms investit le Hangar, 18 bis quai Bellevue, avec une version singulière et décalée du Roi Arthur de Henry Purcell (1691). Trois chanteurs lyriques accompagnés d'une fanfare théâtrale revisitent ce monument de la musique anglaise. Sans partitions, san

Vendredi 10 octobre à 20 h, la compagnie Les Grooms investit le Hangar, 18 bis quai Bellevue, avec une version singulière et décalée du Roi Arthur de Henry Purcell (1691). Trois chanteurs lyriques accompagnés d’une fanfare théâtrale revisitent ce monument de la musique anglaise. Sans partitions, sans décor ni chef d’orchestre, les huit musiciens-comédiens offrent un spectacle drôle, léger et accessible, alternant grands airs d’opéra et moments comiques. L’interprétation musicale reste d’une qualité irréprochable, séduisant autant les amateurs avertis que les curieux.

Tarifs 14 € adulte, gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap. Pass 2 jours 24 €, pass 3 jours 30 €.

Bar et petite restauration sur place.

18B Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

