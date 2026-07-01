Informations pratiques

Beignon

Le Roi Arthur entre mythe et réalité

Devant l’église Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 13:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez (re)découvrir la légende arthurienne dans un cadre préservé.

Les mercredis 22 et 29 juillet / 5, 12, 19 et 26 août

Horaires 13h30- 16h30

Lieu Rdv devant l’église de Beignon

Tarifs Gratuit 4 ans / 10€ tarif réduit / 15€ tarif plein

Public Tout public Non accessible PMR

Réservation conseillée Places limitées .

Devant l’église Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 43 76 65 57

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English :

L’événement Le Roi Arthur entre mythe et réalité Beignon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande