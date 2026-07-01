Le Roi Arthur entre mythe et réalité Beignon
mercredi 22 juillet 2026 · Beignon
Informations pratiques
Beignon
Le Roi Arthur entre mythe et réalité
Devant l’église Beignon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 13:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez (re)découvrir la légende arthurienne dans un cadre préservé.
Les mercredis 22 et 29 juillet / 5, 12, 19 et 26 août
Horaires 13h30- 16h30
Lieu Rdv devant l’église de Beignon
Tarifs Gratuit 4 ans / 10€ tarif réduit / 15€ tarif plein
Public Tout public Non accessible PMR
Réservation conseillée Places limitées .
Devant l’église Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 43 76 65 57
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English :
L’événement Le Roi Arthur entre mythe et réalité Beignon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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