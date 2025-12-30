LE ROI BONBON COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

LE ROI BONBON Début : 2026-02-18 à 15:15. Tarif : – euros.

LE ROI BONBONA partir de 3 ansUne jolie fable pour toute la famille, l’histoire d’un roi excentrique passionné de bonbons, qui apprendra malgré lui les bienfaits du partage !A lovely fable for the whole family, the story of an eccentric king with a passion for candies, who will learn the benefits of sharing despite himself !Plongez-vous dans l’histoire captivante d’un roi gourmand passionné par les bonbons. Le roi est à la tête d’une confiserie de renommée mondiale qui fabrique les meilleures sucreries du monde !Cependant, le roi garde jalousement ses secrets et interdit à quiconque de goûter à ses trésors sucrés. Ce ne sera pas au goût de son fidèle valet Figaro, de sa pâtissière en chef, de son magicien, ainsi que, bien entendu, de l’ensemble des enfants du royaume. Après de nombreuses péripéties, le roi finit par réaliser que le partage de ses sucreries ne peut lui apporter que du bonheur ! Une aventure sucrée pleine de rebondissements, où l’on apprend que le partage est source d’un bonheur inattendu et bien souvent insoupçonné !The king is at the head of a world-renowned confectionery that makes the best sweets in the world! However, the king jealously guards his secrets and forbids anyone from tasting his sugarytreasures. This does not sit well with his faithful valet Figaro, his head pastry chef, his magician, and, of course, all the children of the kingdom. After many adventures, the king finally realizes that sharing his sweets can only bring him happiness! A sweet adventure full of twists and turns, where we learn that sharing is a source of unexpected and often unsuspected happiness!Parents who are interested in a bilingual show for children will find this story captivating and delightful, as it teaches valuable lessons about sharing and happiness in both languages ! Langues : Français / Anglais Distribution : Einat Avital, Dioussé Cissé, Marion Hénin, Jean-Philippe Marie, Zohar WexlerMise en scène : Jean-Philippe MarieAuteur : Jean-Philippe Marie, d’après un conte de Nathalie DujardinDurée : 50 minutes

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75