LE ROI BORGNE – LA NOUVELLE SEINE Paris

LE ROI BORGNE Début : 2026-02-26 à 21:00. Tarif : – euros.

Avec de l’argent, on peut sauver le monde ou le détruire.Avec la question “Pourquoi ?” : c’est pareil.Bonsoir. Les humains sont arrivés sur planète Terre avec un pouvoir étrange : les questions. Un jour du 21e siècle après Jésus Christ, en regardant derrière et devant lui, le Roi Borgne s’est soudain demandé : “Pourquoi préserver la vie ?”Tantôt en stand-up, tantôt en chansons, ou encore en invitant des personnages à présenter leurs perspectives, il explore une question qu’il vaut mieux ne pas se poser un lundi matin. Mais un jeudi soir, pourquoi pas ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75