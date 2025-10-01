Le Roi des prunébulles du crayonné à la couleur Médiathèque Aragon Le Mans

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Exposition

Au cœur d’une installation réalisée par les enfants des accueils de loisirs de la Ville du Mans, découvrez les secrets de conception qui se cachent derrière Le roi des prunébulles (Éditions du Ricochet) d’Audrey Hantz, lauréate du Livre Vert Le Mans 2025.

Tout public .

