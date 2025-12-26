Le Roi des prunébulles du crayonné à la couleur, Médiathèque Vergers Le Mans
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe
Au cœur d’une installation réalisée par les enfants des accueils de loisirs de la Ville du Mans, découvrez les secrets de conception qui se cachent derrière Le roi des prunébulles (Éditions du Ricochet) d’Audrey Hantz, lauréate du Livre Vert Le Mans 2025.
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
