Le Roi des prunébulles du crayonné à la couleur, Médiathèque Vergers Le Mans

Le Roi des prunébulles du crayonné à la couleur

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-06

fin : 2026-02-21

Au cœur d’une installation réalisée par les enfants des accueils de loisirs de la Ville du Mans, découvrez les secrets de conception qui se cachent derrière Le roi des prunébulles (Éditions du Ricochet) d’Audrey Hantz, lauréate du Livre Vert Le Mans 2025.

Du 6 janvier au 21 février Vergers

Tout public .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

