Le Roi des prunébulles : du crayonné à la couleur Médiathèque Aragon Le Mans

Le Roi des prunébulles : du crayonné à la couleur 3 et 4 octobre Médiathèque Aragon Sarthe

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Au cœur d’une installation réalisée par les enfants des accueils de loisirs de la Ville du Mans, découvrez les secrets de conception qui se cachent derrière Le roi des prunébulles (Éditions du Ricochet) d’Audrey Hantz, lauréate du Livre Vert – Le Mans 2025.

Du 1er au 31 octobre – Aragon (espace exposition)

Tout public

Médiathèque Aragon 54 rue du port 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Exposition

Ville du Mans