Le Roi et l’oiseau Théâtre de Forbach – Forbach dimanche 9 novembre 2025.

Le Roi et l’oiseau

Théâtre de Forbach – 71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Chef d’œuvre du cinéma d’animation français réalisé par Grimault et Prévert, d’après un conte d’Andersen, Le Roi et l’Oiseau transcende toutes les générations depuis sa sortie en

1980. Profondément marqué par ce film dont la parole politique dénonçant l’injustice et l’oppression est sublimée par la poésie, le messin Chapelier Fou en revisite la bande originale au sein d’un quatuor à cordes qui ne se donne aucune limite autoharp, trompette ou encore harmonium sont de la partie pour ce ciné-concert à savourer quel que soit son âge.

Infos pratiques Ciné-concert en français surtitré en allemand, durée 90min, à partir de 7 ans.

Le Carreau scène nationale le 9 novembre 2025 à 17h00.Tout public

Théâtre de Forbach – 71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

English :

A masterpiece of French animation directed by Grimault and Prévert, based on a fairy tale by Andersen, The King and the Bird has transcended all generations since its release in

1980. Deeply influenced by this film, whose political message denouncing injustice and oppression is sublimated by poetry, Chapelier Fou from Metz revisits the soundtrack with a string quartet that sets no limits: autoharp, trumpet and harmonium are all part of this ciné-concert to be enjoyed by all ages.

Practical info: Ciné-concert in French with German surtitles, duration 90min, age 7 and up.

Le Carreau scène nationale on November 9, 2025 at 5pm.

German :

Der König und der Vogel, ein Meisterwerk des französischen Animationsfilms von Grimault und Prévert nach einem Märchen von Andersen, ist seit seinem Erscheinen im Jahr 2000 ein generationenübergreifendes Werk

1980. Der Metzer Chapelier Fou, der tief von diesem Film geprägt wurde, dessen politische Aussage, die Ungerechtigkeit und Unterdrückung anprangert, durch Poesie sublimiert wird, interpretiert den Soundtrack mit einem Streichquartett, das sich keine Grenzen setzt: Autoharp, Trompete und Harmonium sind Teil dieses Kinokonzerts, das unabhängig vom Alter genossen werden kann.

Praktische Informationen: Filmkonzert in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln, Dauer 90 Minuten, ab 7 Jahren.

Le Carreau scène nationale am 9. November 2025 um 17.00 Uhr.

Italiano :

Capolavoro dell’animazione francese diretto da Grimault e Prévert, basato su una fiaba di Andersen, Il re e l’uccello ha trasceso tutte le generazioni fin dalla sua uscita nel

1980. Profondamente influenzato da questo film, il cui messaggio politico di denuncia dell’ingiustizia e dell’oppressione è sublimato dalla poesia, Chapelier Fou di Metz rivisita la colonna sonora originale con un quartetto d’archi che non conosce limiti: autoharp, tromba e harmonium fanno parte di questo ciné-concert adatto a tutte le età.

Informazioni pratiche: cine-concerto in francese con sottotitoli in tedesco, durata 90 minuti, dai 7 anni in su.

Le Carreau scène nationale il 9 novembre 2025 alle 17.00.

Espanol :

Obra maestra de la animación francesa de Grimault y Prévert, basada en un cuento de Andersen, El rey y el pájaro ha trascendido a todas las generaciones desde su estreno en

1980. Profundamente influenciado por esta película, cuyo mensaje político de denuncia de la injusticia y la opresión está sublimado por la poesía, Chapelier Fou de Metz revisita la banda sonora original con un cuarteto de cuerda que no conoce límites: autoarpa, trompeta y armonio forman parte de este cine-concierto para disfrute de todas las edades.

Información práctica: Cine-concierto en francés con sobretítulos en alemán, 90 minutos de duración, a partir de 7 años.

Le Carreau scène nationale el 9 de noviembre de 2025 a las 17.00 h.

L’événement Le Roi et l’oiseau Forbach a été mis à jour le 2025-07-25 par FORBACH TOURISME